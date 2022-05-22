ماسك يلمّح أنه مُهدَّد ويتلقى تهديدات: شرائي لتويتر سيقصّر عمري !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بعد العاصفة التي أطلقها خلال الأيام الماضية، سواء بقضية التحرش التي طفت إلى السطح، أو الهجوم العنيف الذي شنه على الحزب الديمقراطي الأميركي، خرج الملياردير الأميركي إيلون ماسك، خلال الساعات الماضية بتغريدة زادت الطين بلة، مشعلة المزيد من الجدل.

فقد رجح رئيس تسلا، أنه سيتلقى المزيد من التهديدات بعد شراء منصة "تويتر" الشهيرة.

جاء ذلك بعد أن دعته إحدى المتابعات إلى أخذ الحيطة والحذر، وزيادة عدد حراسه، معتبرة أنه سيتلقى المزيد من التهديدات بعد شرائه "العصفور الأزرق".

فما كان من الرئيس التنفيذي لسبايس أكس، إلا أن رد مؤكداً تلك التوقعات. وكتب بتغريدة على حسابه في تويتر أمس: "صحيح شرائي لتويتر قد بقصر من متوسط ​​عمري المتوقع!".

يشار إلى أن تلك التلميحات لأغنى رجل في العالم، أتت بعد أن انتقد بشكل لاذع الديمقراطيين في البلاد، معتبراً أنهم أضحوا حزباً يروج للانقسام والكراهية في الولايات المتحدة، ومؤكداً أنه سيصوت للحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة.

كما جاءت بعد اتهامات تحرش طفت إلى السطح مؤخراً، زاعمة أن شركة سبيس إكس دفعت 250 ألف دولار في عام 2018 لتسوية دعوى رفعتها ضده مضيفة طيران لم يذكر اسمها، بحسب ما نقل موقع "بيزنيس إنسايدر" قبل أيام.

فيما نفى ماسك تلك الاتهامات، مؤكداً أنها "غير صحيحة"، وذات دوافع سياسية، ومتوقعاً أن يشهد المزيد من تلك الفبركات.

يذكر أن الرجل المثير للجدل، كان أكد سابقاً أن صفقة استحواذه على تويتر لن تستمر حتى يتضح له كيف تحسب منصة التواصل عدد الحسابات المزيفة على موقع التغريد الشهير.

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