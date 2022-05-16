مصدر سعودي مسؤول: "مشروع نيوم" يخضع بالكامل لسيادتنا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال مصدر سعودي مسؤول بأن مشروع نيوم يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ويخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية.

ونفى المصدر جملةً وتفصيلاً التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة في نيوم أندرو ماكفوي بشأن الوضع السكاني داخل مدينة المستقبل، أو أنه سيكون لهم صفة خاصة يلقبون بها لتمييزهم عن غيرهم.

ونوه المصدر حسب وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن مشروع نيوم سيعمل ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد المملكة العربية السعودية من النواحي الأمنية والدفاعية والتنظيمية، مع تطوير تشريعات اقتصادية خاصة بمنطقة المشروع تحقق أفضل مفاهيم حوكمة المناطق الاقتصادية في العالم، لتكون نيوم أحد أهم نقاط الجذب عالمياً.

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