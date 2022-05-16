مهرجان القدس للسينما يطلق اسم شيرين أبوعاقلة على إحدى جوائزه

المصدر: القدس ■ رويترز

أطلق مهرجان القدس للسينما العربية دورته الثانية، أول من أمس، بمشاركة 26 فيلماً بين روائي ووثائقي من تونس ومصر والأردن والصومال والمغرب والسعودية والجزائر وسورية والعراق وفلسطين.

وأعلنت مديرة المهرجان، نيفين شاهين، في حفل الافتتاح، إطلاق اسم المراسلة التلفزيونية شيرين أبوعاقلة على جائزة مسابقة الفيلم الوثائقي «تخليداً لعطائها ودورها في نقل وقائع وقصص من فلسطين».

تتنافس في هذه المسابقة ستة أفلام هي (كباتن الزعتري) للمصري علي العربي، و(يوميات شارع جبرائيل) للفلسطيني رشيد مشهراوي، و(السجناء الزرق) للبنانية زينة دكاش، و(من القاهرة) للمصرية هالة جلال، و(إعادة تدمير) للبناني سيمون الهبر، و(منكوبة في غزة) إخراج آنا ألبا وبياتريس ليكومبري.

وتقام العروض في المسرح الوطني الفلسطيني «الحكواتي»، والمركز الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي التركي.

وعرض المهرجان في الافتتاح الذي أقيم بالمسرح الوطني الفلسطيني الفيلم التونسي (قدحة) للمخرج أنيس الأسود، وبطولة شامة بن شعبان وجمال العروي وأنيسة لطفي والطفل ياسين الترمسي.

وقال مدير المسرح، عامر خليل، في الافتتاح: «أهمية هذا المهرجان تأتي من أنه يتيح لنا فتح جسور مع الفنانين العرب، مع الأفلام العربية، في مدينة القدس، في وقت فيه القدس فعلاً محاصرة.. القدس محاصرة من جميع الجهات، خصوصاً من الناحية الثقافية».

ويشمل برنامج المهرجان المستمر حتى التاسع عشر من مايو، ورشة لكتابة السيناريو، وأخرى للنقد السينمائي، إضافة إلى جلسة حوارية بعنوان «أفلام تحكي القدس».

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