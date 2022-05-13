أمير الكويت يعرب عن بالغ الحزن بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: الكويت - وام

أعرب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن بالغ حزنه وتأثره لوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة .. وقال سموه " إن الأمتين العربية والإسلامية فقدت أحد قادتها العظام الذي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.

وعبر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باسمه وباسم الحكومة والشعب الكويتي لأسرة آل نهيان الكرام وللشعب الإماراتي، مؤكدا أن دولة الكويت التي آلمتها هذه الفاجعة ستظل تستذكر بكل الاعتزاز والفخر مواقفه الخالدة تجاه القضايا العادلة إبان فترة الاحتلال العراقي، مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الشعب الإماراتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء، مشيدا بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في عهده الميمون من نهضة شاملة جعلتها في مصاف الدول المتقدمة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن صاحب السمو أمير دولة الكويت أمر بإعلان الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وتنكيس الأعلام وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

من جانبه أكد سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن الأمتين العربية والإسلامية فقدت برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائدا عظيما خدم شعبه ودافع عن قضايا أمتيه العربية والإسلامية، مستذكرا سموه مواقفه المشرفة في دعم قضايا الكويت العادلة إبان فترة الاحتلال العراقي ومشيدا بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عهده الميمون من تقدم ونمو وازدهار.

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