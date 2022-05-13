مصر تعلن الحداد العام علـى وفـاة الشيخ خليفة بـن زايد لمـدة 3 أيـام

المصدر: مروة سليم - دبي

أعلنت جمهورية مصر العربية حـالـة الـحـداد الـعـام فـي جميع أنحاء الجمهورية لمـدة ثلاثة أيـام حـداداً علـى وفـاة صاحب السمو الشيخ خليفة بـن زايد آل نهيـان رئيس دولة الإمـارات العربيـة المتحدة، وذلـك إعتبـاراً مـن اليـوم الجمعة الموافـق 13 مایو 2022.



صرح بذلك المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

من جانبه نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.

وكتب الرئيس المصري، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم".

وأضاف: "ولقد كان الشيخ خليفة محبا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة".

أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم.

١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 13, 2022

السيسي: أنعى بخالص الحزن والأسى قائداً من أعظم القادة

الأزهر ينعى الشيخ خليفة: فقيد للأمة العربية والإسلامية

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