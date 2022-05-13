الرئيس الأميركي ينعى الشيخ خليفة: كان شريكاً وصديقاً حقيقياً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نعى رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة.

وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض: "لقد شعرت أنا وجيل بحزن عميق عندما علمنا بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. كان الشيخ خليفة شريكاً حقيقياً وصديقا للولايات المتحدة طوال عقود توليه منصب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكما لإمارة أبوظبي، وفي دوره السابق كولي عهد أبوظبي".

وأضاف بايدن: "بالنيابة عن الشعب الأميركي، أتقدم بأحر التعازي لأسرة الشيخ خليفة وجميع الإماراتيين في حزنهم على هذه الخسارة الفادحة. سنكرم ذكراه من خلال الاستمرار في تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين حكومتي وشعب الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

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