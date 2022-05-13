بعد شرائه "تويتر" .. ايلون ماسك يضع "المواصفات المطلوبة" للرئيس الأمريكي المقبل !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أطل الملياردير الأميركي إيلون ماسك بتصريحاته المثيرة للجدل مجدداً، وهذه المرة عبّر فيها عن آرائه السياسية بكل شفافية ووضوح بشأن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترمب، بالإضافة إلى المواصفات المطلوبة لسيد البيت الأبيض المقبل.

فقد أكد الرجل أن مرشحاً "أقل انقساماً" من دونالد ترمب يجب أن ينتخب رئيساً للولايات المتحدة في عام 2024.

وأوضح هذا الرأي في تغريدة على تويتر الذي من المقرر أن يمتلكه بعد موافقة مجلس إدارة المنصة الشهر الماضي على عرض الاستحواذ البالغ 44 مليار دولار، لافتاً إلى أنه "رغم ذلك يجب إعادة ترمب إلى تويتر".

في موازاة ذلك، تابع حديثه برأي سياسي آخر بعد دقائق، قائلاً في تغريدة ثانية أمس الخميس، إن الرئيس جو بايدن "لم يكن لديه تفويض شامل".

وأشار إلى أن "خطأ بايدن هو أنه يعتقد أنه انتخب لتغيير البلاد، لكن في الواقع الجميع أرادوا قدراً أقل من الدراما".

يشار إلى أن رجل الأعمال الأميركي والمدير التنفيذي لتسلا وسبيس إكس قال منذ اقتراح الاستحواذ على المنصة، إنه سيخفف القيود، وألمح إلى فرض رسوم على الشركات لاستخدام الموقع.

وأكد أيضاً أنه يعتزم تحويل مقر الشركة إلى مأوى للمشردين، بحسب ما نقل موقع "نيويورك بوست".

يذكر أن ترمب حظر بشكل دائم من تويتر بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في يناير الماضي 2021 بسبب "خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

في حين ذكر ماسك قبل أيام أنه يعتزم إلغاء الحظر الدائم الذي فرضته المنصة على ترمب، فيما علق البيت الأبيض على ذلك بالقول إن القرار يخص القطاع الخاص.

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