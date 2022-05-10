الجيش الروسي يقصف 407 نقاط للقوات الأوكرانية ويعلن تصفية 380 قومياً متطرفاً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية ما يصل إلى 380 قوميا متطرفا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: "القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، بدعم من القوات المسلحة الروسية، أكملت تحرير منطقة بوباسنايا من القوميين المتطرفين، واخترقت دفاعات العدو العميقة ووصلت إلى الحدود الإدارية لجمهورية لوغانسك الشعبية".

وفقا لكوناشينكوف، نتيجة للهجوم، تم تصفية ما يصل إلى 120 قوميا متطرفا وتدمير 13 مركبة مدرعة و12 مركبة عسكرية.

تم إسقاط طائرة "سو -25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال معركة جوية في منطقة خاركوف، كما تعرضت 16 منطقة تخزين للمعدات العسكرية الأوكرانية للقصف من قبل الطيران التكتيكي الروسي، بحسب الوزارة.

وأضاف كوناشينكوف: "قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية خلال الليل في مناطق موسبينو، يونوكومونارسك من جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة أوديسا. تم اعتراض صاروخ توتشكا-يو أوكراني وصاروخ سميرتش فوق خارتسيسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. تم إسقاط صاروخين آخرين من نظام "سميرش" لإطلاق الصواريخ المتعددة في منطقتي مالايا كاميشيفاخا وإزيوم في منطقة خاركوف".

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