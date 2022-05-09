الشرطة الألمانية تأمر بسحب علم أوكراني ضخم.. وكييف تندد بـ"خطأ"

المصدر: برلين - أ ف ب

نددت كييف الأحد بـ"خطأ" ارتكبته ألمانيا بعدما أمرت الشرطة الألمانية متظاهرين تجمعوا أمام النصب السوفيتي في برلين بسحب علم أوكراني ضخم رفعوه احتجاجا على الغزو الروسي.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر "ارتكبت برلين خطأ عبر حظرها الرموز الأوكرانية. إن التعامل معها على قدم المساواة مع الرموز الروسية يشكل خطأ فادحا". وتابع "إنه هجوم على جميع من يدافعون راهنا عن أوروبا وألمانيا في وجه العدوان الروسي".

وكانت الشرطة الألمانية قد منعت متظاهرين تجمّعوا أمام النصب السوفيتي في برلين من رفع علم أوكراني ضخم عشية إحياء روسيا يوم النصر في التاسع من مايو احتفالا بذكرى الانتصار على النازية في العام 1945.

وكتبت شرطة برلين على تويتر بعد نشر العلم "للحفاظ على سلمية الاحتفال واحترامه بالدرجة الأولى، حرص زملاؤنا على طيّ علم أوكراني يبلغ طوله حوالي 25 مترا".

وخوفاً من اشتباكات لاسيما مع نشطاء موالين لروسيا، أعلنت شرطة برلين الجمعة حظر نشر الأعلام أو الرموز العسكرية في نحو خمسة عشر موقعا في العاصمة الألمانية خلال إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية التي تستمر الاثنين.

أثار القرار ضجة كبيرة، لا سيما في أوساط الجالية الأوكرانية. ووصف سفير أوكرانيا في ألمانيا أندريه ميلنيك، القرار بأنه "فاضح" ويشكل "صفعة لأوكرانيا".

اشتهر الدبلوماسي بعدم تلطيف كلماته للقادة الألمان، ووضع إكليلا من الزهور باللونين الأزرق والأصفر لبلاده أمام النصب التذكاري السوفيتي، في قلب برلين صباحاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news