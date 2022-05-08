وفق شروط.. سورية تلغي كافة البلاغات والإجراءات المستندة لجرائم قانون مكافحة الإرهاب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة العدل السورية عن إلغاء كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث - توقيف - مراجعة) المستندة للجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب بحق جميع السوريين المستوفين لعدة شروط.

وقالت وزارة العدل، في بيان لها، أمس، نقلته وكالة "سانا" الرسمية: "تنفيذا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7.. إلغاء كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث - توقيف - مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى".

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