كييف: دول أوروبا الرافضة لحظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب

المصدر: أ ف ب

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن دول الاتحاد الأوروبي التي سترفض مقترح حظر النفط الروسي ستكون «متواطئة» في جرائم حرب.

وأضاف في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي «إذا استمرت أي دولة في أوروبا في معارضة فرض حظر على النفط الروسي، سيكون هناك سبب وجيه للقول إن هذا البلد متواطئ في الجرائم المرتكبة من روسيا في أراضي أوكرانيا». وقد رفضت المجر في وقت سابق الأربعاء مقترح بروكسل «بشكله الحالي».

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