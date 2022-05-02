الدفاع الروسية: إسقاط 10مسيرات وتدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 10 طائرات بدون طيار أوكرانية وصاروخين من طراز "توشكا يو"وتم تدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ86:

-تم تدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة، من بينها: أربعة مراكز قيادة، و 30 معقلا عسكريا، ومناطق تمركز المسلحين، وثلاثة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية في مناطق بيرفومايسكو وإليتشيفكا.

-اتم استهداف وتدمير 9 معاقل أوكرانية ومناطق تمركز القوى العاملة والمعدات، كما دمرت بطارية بي إم 21 جراد بصواريخ روسية.

-أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 طائرات بدون طيار أوكرانية، وتم إسقاط صاروخين من طراز "توشكا يو" بالقرب من بتروفسكي فيلوغانسك، وتم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" بالقرب من سلافيانسك.

-دمرت وحدات المدفعية مستودعات للذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية، وتم استهداف مراكز تجمع عسكرية وتصفية عشرات المسلحين.

-تدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "Osa AKM" وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة في منطقة أرخانغيلوفكا.

-استهدفت المقاتلات الحربية 27 معقلا لتجمع المسلحين والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة بالقرب من قرية تشيرفونوي ، منطقة زابوروجي.

-إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم إسقاط 146 طائرة، و 112 مروحية، و 683 مسيرات، و 281 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و 2756 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 316 قاذفة صواريخ متعددة ، و1234 بنادق مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 2563 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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