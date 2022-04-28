منظمة السياحة العالمية تعلق عضوية روسيا

المصدر: أ ف ب

علقت هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة الأربعاء عضوية روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا على أساس أنها انتهكت قوانينها.

وقال متحدث باسم منظمة السياحة العالمية ومقرها في مدريد، إن معظم الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 159 دولة أيدت هذه الخطوة التي اتخذت خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

واقترحت تعليق العضوية الذي يتطلب غالبية الثلثين 22 دولة عضوًا بما في ذلك إسبانيا واليابان وبولندا وفرنسا في مارس. ولم يوضح المتحدث باسم الوكالة على وجه التحديد عدد الأعضاء الذين أيدوا الاقتراح.

وتوقعت روسيا تعليق عضويتها وأعلنت في بداية الاجتماع انسحابها من المنظمة وغادر ممثلها قبل التصويت، وفق أحد الحضور.

وكتب الامين العام زوراب بوليكاشفيلي على تويتر بعد التصويت «الرسالة واضحة. سيكون للأفعال عواقب على الدوام. السلام حق أساسي من حقوق الإنسان. مكفول للجميع. بدون استثناء». شغل بولوليكاشفيلي سابقًا منصب وزير التنمية الاقتصادية في جورجيا.

ورحبت بالقرار وزيرة السياحة الاسبانية ماريا رييس ماروتو التي ترأست الجمعية العامة. وقالت إن «الهجوم العسكري الذي نفذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتهك المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة».

وردت وزارة الخارجية الروسية بالقول إن «دوافع سياسية تقف خلف القرار الذي نعتبره غير شرعي» ومدفوعا «بالدعاية المعادية لروسيا» و«الابتزاز».

وحذرت منظمة السياحة العالمية التي تأسست في عام 1976 وتقدم الدعم الفني للترويج للسياحة من أن النزاع في أوكرانيا سيعيق التعافي غير المتكافئ لقطاع السياحة العالمي من تأثير جائحة كوفيد-19.

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