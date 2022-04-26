المستشار الألماني يستضيف قمة حول اندماج اللاجئين الأوكرانيين

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

استضاف المستشار الألماني، أولاف شولتس، قمة في برلين، أمس الإثنين، لتنظيم توزيع اللاجئين الأوكرانيين واندماجهم في سوق العمل. القمة التي يستضيفها شولتس إلى جانب مفوضة حكومته لشؤون الاندماج، ريم العابالي-رادوفان، ستتناول أيضاً رعاية الأطفال والتعليم، لأن معظم الأوكرانيين الذين فروا إلى ألمانيا من النساء والأطفال. وبحلول أول من أمس الأحد، بلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين سجلت السلطات الألمانية دخولهم إلى ألمانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، أكثر من 376 ألف أوكراني.

ونظراً إلى أن الأوكرانيين يمكنهم دخول ألمانيا من دون تأشيرة لمدة 90 يوماً، ولا توجد عادة رقابة ثابتة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، فإن العدد الدقيق للاجئين الأوكرانيين في ألمانيا غير معروف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news