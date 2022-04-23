5 ملايين لاجىء أوكراني .. و 800 ألف عادوا إلى كييف من الخارج ليلتحقوا بالجيش !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وصل عدد اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي لبلادهم منذ نهاية شباط (فبراير)، إلى 5,133,747 شخصا، أي بزيادة قدرها 48387 شخصا، مقارنة بحصيلة أعلنت قبل يومين.

وفر أكثر من 218 ألف شخص غير أوكراني، غالبيتهم من الطلاب والعمال، من البلاد إلى دول مجاورة، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، ما يعني أن الحصيلة الإجمالية للفارين من أوكرانيا تخطّت 5,25 ملايين شخص منذ بدء الغزو الروسي.

ويشكل النساء والأطفال نحو 90% من الذين فروا من أوكرانيا، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال ممن هم في سن القتال.

وأجبرت المعارك نحو ثلثي الأطفال الأوكرانيين على ترك منازلهم، باحتساب أولئك الذين لا يزالون في أوكرانيا.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخل أوكرانيا بنحو 7,7 ملايين.

وقبل هذا النزاع، كان عدد سكان أوكرانيا يبلغ أكثر من 37 مليونا في الأراضي التي تسيطر عليها كييف ولا تشمل شبه جزيرة القرم (جنوب) التي ضمتها روسيا في العام 2014 ولا المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ العام نفسه.

وعبر نحو 60 بالمئة من اللاجئين الأوكرانيين أي 2,867,241 شخصا إلى بولندا، ويكمل عدد كبير منهم طريقه إلى دول أوروبية أخرى.

وفي موازاة ذلك، عبر أكثر من 800 الف شخص الحدود البولندية إلى أوكرانيا، غالبيتهم من الرجال الأوكرانيين الراغبين بالالتحاق بالجيش ومن السكان العائدين إلى ديارهم، وفق ما أعلن حرس الحدود البولنديون الجمعة.

وقبل الأزمة، كانت بولندا تستقبل نحو 1,5 مليون أوكراني جاء معظمهم للعمل.

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى أن 769,616 شخصا دخلوا إلى رومانيا، ووصل جزء كبير منهم عبر مولدافيا ثم تابعوا رحلتهم إلى بلدان أخرى.

بلغ عدد من لجأوا إلى روسيا 578,255 شخصاً. وذكرت مفوضية اللاجئين أيضاً انه بين 18 و23 شباط/فبراير، عبر 105 آلاف شخص من الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك ولوغانسك (شرق أوكرانيا) إلى روسيا.

ومنذ بدء النزاع وحتى 21 نيسان (أبريل) استقبلت المجر 480,974 أوكرانياً.

واستقبلت مولدافيا الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 2,6 مليون نسمة وهي من الأفقر في أوروبا ولكن الأقرب إلى ميناء أوديسا الأوكراني 430,170 لاجئا، وفقاً لإحصاءات مفوضية اللاجئين.

وغالبية هؤلاء انتقلوا إلى دول أوروبية أخرى.

ودخل 349,286 أوكرانيا إلى سلوفاكيا، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، منذ بادية الحرب وحتى 21 نيسان/أبريل.

واستقبلت بيلاروسيا، حليفة روسيا 23900 أوكراني.

وتوضح مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنه بالنسبة إلى البلدان المتاخمة لأوكرانيا والتي تعد جزءا من منطقة شنغن (المجر وبولندا وسلوفاكيا)، فإن الأرقام التي قدمها المفوض السامي هي لأشخاص عبروا الحدود ودخلوا البلاد.

وتقدر المفوضية أن “عددا كبيرا من الناس واصلوا طريقهم إلى دول أخرى”.

إلى ذلك، تشير إلى أنها لا تحتسب الأشخاص من البلدان المجاورة الذين يغادرون أوكرانيا للعودة إلى ديارهم.

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