أوكرانيا مستعدة للتفاوض بشأن إجلاء العسكريين من ماريوبول

المصدر: د ب أ

أعلن ممثلان من أعضاء الوفد الأوكراني المنخرط في محادثات مع روسيا استعدادهما للتوجه إلى مدينة ماريوبول التي تشهد معارك عنيفة، وذلك للتفاوض مع الجانب الروسي بشأن إجلاء العسكريين الأوكرانيين والمدنيين المحاصرين هناك.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني ديفيد أراخاميا، الذي يقود الوفد الأوكراني في محادثات السلام مع روسيا، عبر منصته على تليجرام مساء الأربعاء: "أعرب عن استعدادي أنا وميخايلو بودولياك للوصول إلى ماريوبول لإجراء محادثات مع الجانب الروسي بشأن إخلاء كتيبتنا العسكرية وإجلاء المدنيين".

وأضاف أراخاميا:"اليوم في محادثة مع المدافعين عن المدينة، كان هناك اقتراح بإجراء مفاوضات بشأن إخلاء كتيبتنا العسكرية في ماريوبول".

وتابع: "من جانبنا، نحن مستعدون للوصول لمثل هذه المفاوضات في أي وقت بمجرد أن نتلقى تأكيدا من الجانب الروسي".

وفي أول مارس الماضي، حاصرت القوات الروسية بشكل كامل مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة جنوب شرق أوكرانيا.

وبحسب المعلومات الروسية، فإن نحو 2500 مقاتل أوكراني و 400 مرتزق أجنبي يتحصنون داخل مصنع أزوفستال للصلب في المدينة.

وتشير تقارير أوكرانية إلى أن حوالي 1000 مدني لا زالوا محاصرين داخل المصنع.

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