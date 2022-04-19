بريطانيان محتجزان لدى روسيا يناشدان بلدهما لمساعدتهما

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ظهر رجلان بريطانيان، ورد أن القوات الروسية أسرتهما أثناء القتال في أوكرانيا، على التلفزيون الرسمي الروسي، يناشدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتقديم المساعدة لهما، وذلك بحسب موقع "بي بي سي" البريطاني.

وقد عرض فيديو يظهر شون بينر، 48 عاما، وأيدن أسلين، 28 عاما، في مقطعين منفصلين، أمس، وهما يطلبان مبادلتهما مع فيكتور ميدفيدشوك السياسي المؤيد لروسيا والمعتقل في أوكرانيا.

ولم يتضح ما إذا كانت مناشداتهما لرئيس الوزراء، والتي بثتها قناة "روسيا 24"، قد تمت تحت الإكراه.

وقد حضت الخارجية البريطانية الكرملين على معاملة الأسيرين بإنسانية.

كما شجب مصدر في الوزارة "استغلال أسرى الحرب لأغراض سياسية".

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