زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة لسلاح تكتيكي جديد

المصدر: سول - رويترز

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شهد تجربة لإطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة.

وجاء في وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت مبكر الأحد أن "السلاح التكتيكي الموجه من النوع الجديد" له "أهمية كبيرة في تحسين القوة النارية لوحدات المدفعية البعيدة المدى في الخطوط الأمامية وتعزيز كفاءة تشغيل الأسلحة النووية التكتيكية".

وأكدت الوكالة نجاح التجربة العسكرية دون أن تحدد موعد إجرائها.

وأضاف تقرير الوكالة أن كيم أعطى فريق البحث العسكري "تعليمات مهمة بشأن زيادة بناء القدرات الدفاعية والقوات القتالية النووية".

وحضر كيم مسيرة ضخمة للمواطنين في الذكرى العاشرة بعد المئة لمولد جده والزعيم المؤسس للبلاد كيم إيل سونغ، في غياب عرض عسكري يُجرى عادة في هذه المناسبة.

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