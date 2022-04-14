لوبين: زيلينسكي يطلب من الغرب أكثر مما يمكن أن نقدمه !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ترى المرشحة للرئاسة الفرنسية، مارين لوبين أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينكسي يطلب من الدول الغربية أكثر مما تستطيع تقديمه له.

وقالت لوبين في بث قناة "France 2"، اليوم الخميس: "يريد زيلينسكي المزيد والمزيد من الدعم. أحيانا يطلب أكثر مما نستطيع أن نعطيه".

وفي معرض ردها على أسئلة مقدم البرنامج عبرت لوبين عن معارضتها لاستخدام مصطلح "إبادة جماعية" فيما يخص التطورات الأخيرة في أوكرانيا. وأوضحت: "هناك تعريف قانوني واضح للغاية لمصطلح "الإبادة الجماعية" وهو لا يتفق مع الوضع الحقيقي".

ووفق "روسيا اليوم" أشارت لوبين في الوقت ذاته إلى أنها لا تثق باحتمال عزل روسيا عن الساحة الدولية، مضيفة: "إنها دولة عالمية كبرى". كما دعت إلى استئناف الاتصالات بين حلف الناتو وروسيا بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية.

وقالت: "أعتقد أن الغرب سيكون لديه ما يخسره إذا اختارت روسيا على المدى الطويل التعاون مع الصين". وشددت على أنها في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية في فرنسا ستعتمد في سياستها الخارجية على "الاستقلال والمسافة والثبات".

وستعقد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 24 أبريل الجاري. وتتنافس مارين لوبين فيها مع الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانوئيل ماكرون.

ولم يوافق الرئيس ماكرون أيضا، على تصريح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي يعتبر ما يحدث في أوكرانيا "إبادة جماعية". ودعا ماكرون إلى "الحذر في استخدام المصطلحات".

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