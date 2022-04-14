بوتين يعقد اجتماعا حول الوضع في قطاع النفط والغاز

المصدر: وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا يوم الغد، حول الوضع في قطاع النفط والغاز، مع تقديم التقرير الرئيسي من قبل نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، المسؤول عن هذه القضية.

وكانت الدول الغربية فرضت، ردا على العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، عددا من العقوبات المناهضة لروسيا. وقد أثر بعضها بشكل مباشر أو غير مباشر على قطاعي النفط والغاز الروسييين.

وأعلنت الولايات المتحدة حظرا على واردات الطاقة الروسية (باستثناء اليورانيوم)، تابعتها، المملكة المتحدة بإعلان أنها ستتوقف بحلول نهاية عام 2022 عن استيراد النفط والمنتجات النفطية من روسيا.

وتريد بولندا أيضا التوقف عن شراء النفط من روسيا بحلول نهاية العام، ومع ذلك، امتنع الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن فرض حظر جماعي على واردات النفط والغاز من روسيا، مدركا مدى اعتماده عليه.

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