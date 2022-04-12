‎الإمارات تتضامن مع الفلبين وتعزي في ضحايا العاصفة الاستوائية

المصدر: أبوظبي - وام

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الفلبين الصديقة في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن عاصفة استوائية اجتاحت مناطق عدة من البلاد، ما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الفلبينية وشعب الفلبين الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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