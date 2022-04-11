لافروف: العملية الروسية في أوكرانيا تستهدف إنهاء هيمنة أميركا على العالم

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تهدف لوضع نهاية لمسار الولايات المتحدة للهيمنة على العالم.

وقال لافروف عبر قناة "روسيا24": "عمليتنا العسكرية الخاصة تهدف لوضع نهاية للتوسيع والنهج المتهور لهيمنة الولايات المتحدة الكاملة على العالم والدول الغربية التابعة لها في المحافل الدولية".

وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده لن تخضع للغرب أبدا، وأضاف: "روسيا، بما تملك من تاريخ وعادات، تعد واحدة من تلك الدول التي لن تحتل موقع التبعية".

وقال: "يمكننا فقط أن نكون أحد أعضاء المجتمع الدولي بشروط متساوية من الأمن غير القابل للتجزئة".

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