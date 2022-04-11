روسيا تعلن تدمير 78 هدفاً عسكرياً لأوكرانيا

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها دمرت 78 هدفا عسكريا إضافيا لأوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن "النظم الدفاعية الجوية الروسية أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين من طراز سو-25 بالقرب من بلدة إيزيوم (شمال شرق أوكرانيا)".

وبالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط هليكوبتر قتالية أوكرانية من طراز مي-24 في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المعلومات. وتدلي روسيا ببيانات محدثة بشكل متكرر حول المعدات والمواقع العسكرية الأوكرانية التي دمرتها.

وأفاد كوناشينكوف بأنه تم تدمير عدة مواقع قيادية أوكرانية وذخيرة ومستودعات وقود ونظم دفاعية جوية.

وأشار إلى أنه من بين الأهداف الأوكرانية التي تم تدميرها معدات لمنظومة "إس-300" مضادة للطائرات تم تسليمها لكييف من أوروبا، بالقرب من مدينة دنيبرو، و أن الجيش الروسي نفذ ضربة بصواريخ "كاليبر" من البحر أمس الأحد، ما أسفر عن تدمير 4 منصات إطلاق لمنظومة "إس-300" وقتل عدد قد يصل إلى 25 فردا من عناصر القوات الأوكرانية.

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