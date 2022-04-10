شاهد.. جونسون يتجوّل برفقة زيلينسكي في شوارع كييف (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تجوّل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، في العاصمة الأوكرانية كييف، برفقة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي.

وأظهرت لقطات مصورة، أن جونسون كان يتفقد الأوضاع في كييف؛ محاطًا بعدد من الجنود المدججين بالأسلحة، فيما كان يُسلّم على الأوكرانيين.

وكان جونسون أكد في مؤتمر صحافي مشترك مع زيلينسكي أن بريطانيا ستؤمّن دعمًا لكييف لضمان ألا يتم غزوها مجددًا، فيما ستستمر في تشديد العقوبات على روسيا.

رئيس الوزراء البريطاني جونسون يتجول في العاصمة الأوكرانية كييف مع الرئيس زيلينسكي pic.twitter.com/axRTymlBYV — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) April 9, 2022

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