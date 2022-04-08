شاهد.. انشطار طائرة "بوينغ" إلى نصفين خلال هبوط اضطراري بكوستاريكا (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو، انحراف وانشطار طائرة "بوينغ" تابعة لشركة DHL لخدمات البريد السريع بين القارات، أثناء هبوطها في مطار Santamaría الدولي بمدينة سان خوسيه عاصمة كوستاريكا.

وظهر في الفيديو، وجود كسور بجناح الطائرة، التي اشتعلت فيها بؤرة حريق صغير، تمكن رجال الإطفاء من إخماده. فيما لم يتعرض بقية أفراد الطاقم لإصابات، سوى واحد نقلته سيارة إسعاف إلى حيث خضع لفحوص طبية في أحد المستشفيات كإجراء احترازي، إضافة إلى انتشال الطيار ومساعده.

وتحدث الطاقم عن مشاكل في المنظومة الهيدروليكية في الطائرة، التي يبلغ عمرها 22 عاما بعدما أقلعت. واضطر الطاقم إلى القيام بهبوط اضطراري، بحسب بيان أصدرته شركة دي.إتش.إل. اليوم الجمعة.

وقالت الشركة إن الطيارين لم يصابا بجروح خطيرة، وفتحت الشركة تحقيقا للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت الطائرة أقلعت من المطار نفسه إلى دولة غواتيمالا المجاورة بأميركا الوسطى لكوستاريكا، ثم اكتشف قائدها بعد 25 دقيقة من الإقلاع عطلا فنيا اضطره للعودة إلى المطار والقيام بهبوط اضطراري فيه، ولكن عملية الهبوط لم تكن ناجحة.

بعد 25 دقيقة من الإقلاع.. لحظة انشطار طائرة شحن إلى نصفين أثنا الهبوط اضطراريا في #كوستاريكا: انحرفت على المدرج وتم إنقاذ الطيار ومساعده#العربية pic.twitter.com/mWedOi2On4 — العربية (@AlArabiya) April 8, 2022

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