الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتي بوتين ومسؤولين روس

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وابنة وزوجة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وقال مسؤول أميركي في إفادة هاتفية، اليوم الأربعاء "سنتخذ عقوبات بحق ابنتي بوتين وزوجة وابنة الوزير لافروف وأعضاء مجلس الأمن الروسي".

ورد المسؤول بالإيجاب على السؤال التوضيحي للصحفي عما إذا كان الأمر يتعلق بـ "ماريا بوتينا وإيكاترينا تيخونوفا".

أفاد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف.

وبحسب بيان صادر عن الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، فقد تم "فرض عقوبات بحق زوجة وابنة وزير الخارجية سيرغي لافروف وأعضاء مجلس الأمن الروسي، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق ديمتري ميدفيديف ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين".

وقال البيان "هذا الإجراء يعزلهم عن النظام المالي الأمريكي ويجمد جميع الأصول، التي يمتلكونها في الولايات المتحدة".

كما أكدت الولايات المتحدة أنها ستفرض غدا الخميس 7 أبريل الحظر الكامل على عدد من المؤسسات الحكومية الروسية الكبيرة.

في وقت سابق، نشر عدد من وسائل الإعلام الغربية معلومات تفيد بأن إيكاترينا تيخونوفا، التي تعمل في جامعة موسكو الحكومية، هي ابنة رئيس الدولة الروسية. لم يؤكد بوتين نفسه هذه المعلومات، لكنه لم ينفها أيضا.

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