روسيا تطور غواصتين جديدتين لأسطول المحيط الهادئ

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد مستمرون في تطوير غواصتين جديدتين من نوع "فارشافيانكا" لأسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد.

وتبعا لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية فإن "روسيا ستنزل إلى المياه عامي 2023 و2024 غواصتين جديدتين ستخصصان لصالح الجيش الروسي،وغواصتي موجايسك وياكوتسك الجديدتين وهما الغواصتان رقم 5 و6 من نوع فارشافيانكا اللتان يتم تطوريهما لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش في إطار المشروع الحكومي 636.3".

وأوضحت الصحيفة "أن الخبراء في حوض بناء السفن الأميرالي الروسي يعملون حاليا على تجميع أجزاء هيكل الغواصة موجايسك، فيما يجري العمل على تصنيع أجزاء هيكل غواصة ياكوتسك حاليا".

وكان حوض بناء السفن الأميرالي الروسي قد أنزل إلى المياه الأسبوع الماضي غواصة "أوفا" التي تعتبر رابع غواصة "فارشافيانكا" يتم تطويرها في روسيا لصالح أسطول المحيط الهادئ، ومن المفترض أن يتم تسليم هذه الغواصة للجيش الروسي خريف العام الجاري.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد وقعت عام 2016 عقودا للحصول على 6 غواصات جديدة من نوع "فارشافيانكا"، أول غواصة منها تم ضمها لسلاح البحرية الروسي عام 2019، والغواصة الثانية ضمّت للجيش عام 2020، والثالثة تم ضمّها للخدمة في أكتوبر العام الماضي.

ويبلغ طول كل غواصة من غواصات "فارشافيانكا" 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، كما يمكنها الغوص لعمق 300 والإبحار بسرعة 20 عقدة، والعمل بشكل مستقل في البحر لمدة 45 يوما، فضلا عن أنها مجهزة بـ 6 منصات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى التي يمكن استعمالها للتعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية.

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