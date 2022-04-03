بعد اختفائه 3 أسابيع.. أوكرانيا تعثر على جثة مصور صحفي قتل برصاصتين في رأسه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم، العثور على مصور أوكراني مفقود منذ ثلاثة أسابيع، ميتاً، بعد انسحاب القوات الروسية من أراض قرب كييف.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية، أندري يرماك، على تلغرام "اختفى في منطقة القتال في محيط كييف في 13 مارس. تم العثور على جثته في 1 أبريل قرب قرية غوتا ميجويرسكا"، على بعد كيلومترات شمال العاصمة.

ونقلت منظمة "أي إم أي" (معهد الإعلام) غير الحكومية الأوكرانية، معلومات أولية عن مكتب المدعي العام، تفيد بأن الصحافي "الأعزل" ماكس ليفين أصيب بـ"رصاصتين" أطلقهما جنود روس.

ويبلغ ليفين 40 عاماً وهو أب لأربعة أبناء، وتعاون مع العديد من وسائل الإعلام الأوكرانية والدولية.

وفي 2014، في بداية حرب كييف ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، تمكن ليفين من الخروج من مدينة إيلوفيسك المحاصرة الواقعة في الجنوب الشرقي، حيث قُتل مئات الجنود الأوكرانيين في غضون أيام قليلة.

ووفق "سكاي نيوز عربية" قُتل العديد من الصحافيين الأوكرانيين والغربيين وأصيب العشرات في أوكرانيا منذ بدء العمليات الروسية في 24 فبراير.

وقتل ثلاثة منهم على الأقل شمال شرق كييف حيث اندلع قتال بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي الذي انسحب في الأيام الأخيرة من عشرات القرى حول العاصمة.

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