عاجل: تقدم كبير في المفاوضات وروسيا وافقت "شفهياً" على مقترحات كييف !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف كبير المفاوضين الأوكرانيين في مفاوضات السلام مع روسيا أن موسكو وافقت "شفهياً" على مقترحات أوكرانية رئيسية، ما يعزز الآمال بإحراز تقدم في المحادثات لإنهاء الحرب.

وقال ديفيد أراخاميا لقنوات تلفزيونية أوكرانية إن أي لقاء محتمل بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين قد يعقد "على الأرجح" في تركيا.

وأضاف "قدم الاتحاد الروسي رداً رسمياً على جميع المواقف، ووافق على الموقف "الأوكراني"، باستثناء قضية شبه جزيرة القرم "التي ضمتها روسيا عام 2014".

ولفت إلى إنه ليس هناك من "تأكيد رسمي مكتوب"، لكن الجانب الروسي أعرب عن ذلك "شفهيا".

وجاءت هذه التعليقات في وقت أعلنت فيه أوكرانيا استعادتها السيطرة على منطقة كييف بكاملها.

وحسب وكالة الانباء الفرنسية "ا .ف. ب" قال أراخاميا إن موسكو وافقت في المحادثات على أن إجراء استفتاء على الوضع المحايد لأوكرانيا "سيكون السبيل الوحيد للخروج من هذه الحالة".

ورداً على سؤال عما سيحدث في حال صوت الأوكرانيون ضد حيادية البلاد، أجاب أراخاميا "إما نعود إلى حالة الحرب، ربما، أو إلى مفاوضات جديدة".

ويشدد الكرملين على حيادية أوكرانيا وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال اراخاميا إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "اتصل بنا وبفلاديمير بوتين" الجمعة" مبديا استعداده لاستضافة اللقاء بين زيلينسكي وبوتين.

لكنه أوضح أنه "لا الموعد ولا المكان معروفان، لكننا نعتقد أن المكان سيكون على الأرجح أنقرة أو اسطنبول".

وسعت تركيا التي تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا للتوسط في هذا النزاع.

ومنذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، دعا زيلينسكي مراراً إلى عقد لقاء مباشر مع بوتين.

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