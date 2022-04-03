عسكري اوكراني استسلم للجيش الروسي: جنودنا يستخدمون سيارات الإسعاف ويتنكرون في هيئة لاجئين !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف رقيب من الجيش الأوكراني أثناء التحقيق معه بعد أن قرر الاستسلام وتسليم نفسه للقوات الروسية، عن حقائق الانتهاكات ضد الناطقين باللغة الروسية ونفوذ القوميين المتطرفين في أوكرانيا

وكشف تسجيل لما أدلى به الرقيب نوريغ دينيس فلاديميروفيتش، التابع لكتيبة "أيدار" المتطرفة، أن من الأسباب التي دفعته للاستسلام هو الاضطهاد والانتهاكات التي يتعرض لها السكان الناطقون بالروسية في أوكرانيا

وعلى عهدة موقع "روسيا اليوم" كشف الرقيب، أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت دير "سفياتوغورسك" لإلقاء اللوم على الجيش الروسي لإثارة الصراع، ما أدى لمقتل شخصين

وقال إن كتيبة "أيدار" المتطرفة تتكون بشكل رئيسي من الأوكرانيين الغربيين ذوي النزعة القومية المتطرفة، والذين يتمتعون بالسلطة والنفوذ مقارنة بزملائهم الآخرين

كذلك أكد استخدام العسكريين الأوكرانيين لمركبات خاصة (سيارات إسعاف ومركبات لنقل النقود) للتنقل، كما يتنكرون في هيئة لاجئين، ويكتبون على السيارات أنها لنقل الأطفال.

كما تحدث عن فقر الجيش الأوكراني ومصادر تمويله، مشيرا إلى أن كتيبة " آزوف" هي عبارة عن شركة أمنية خاصة تمارس أعمال النهب وقطع الطرقات والتخريب والاستيلاء على منازل الناس بالقوة

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