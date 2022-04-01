جموع المصلين في المسجد الحرام يؤدون صلاة آخر جمعة من شعبان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أدّت جموع المصلين بالمسجد الحرام اليوم آخر صلاة جمعة من شهر شعبان.

وقد كثفت جميع إدارات المسجد الحرام جهودها لاستقبال وفود المصلين القادمين إلى المسجد الحرام منذ الساعات الأولى للصباح، مع تهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وشهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى تدفق أعداد المصلين، حيث امتلأت أروقته وأدواره وساحاته بالمصلين.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوفير المصاحف بلغات متعددة لقراءة القرآن الكريم، وتكثيف أعمال النظافة، والتأكد من عمل مكبرات الصوت ومراوح التهوية والمكيفات، وتوزيع أجهزة الترجمة الفورية لخطبة الجمعة، وتوفير عربات (الجولف) الكهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة.

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