أوكرانيا تنتقل من الدفاع للهجوم.. وتقصف منشأة نفطية في الأراضي الروسية ! .. فيديو

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، صباح اليوم الجمعة، تعرض منشأة تخزين وقود في بيلغورود لهجوم شنته مروحيات عسكرية أوكرانية، في هجوم هو الأول من نوعه لقوات حكومة كييف داخل الأراضي الروسية.

وأظهر فيديو متداول للحظة قصف مستودع نفط في مدينة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية من قبل المروحيات العسكرية الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية قتلت 148 طفلا خلال قصفها وغاراتها الجوية على المدن الأوكرانية وأطلقت 1370 صاروخا ودمرت 15 مطارا أوكرانيا منذ بدء الاجتياح في 24 فبراير الماضي وأضافت في بيان أن أكثر من 10 ملايين أوكراني فروا من ديارهم.



والخميس، حذر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" من أن تركيز الجهود الحربية الروسية على دونباس شرقي أوكرانيا، حيث ستواجه القوات الروسية وحدات أوكرانية متمرسة، ينذر بنزاع "طويل الأمد".

وحسب "سكاي نيوز عربية" أضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته: "القوات الروسية باشرت الانسحاب من تشيرنوبل (شمال)، وتخلت عن مطار غوستوميل العسكري شمال غرب كييف، لكن ما زلنا نعتقد أن ما يجري هو إعادة تموضع".

وتابع: "ليس لدينا أي مؤشر على الإطلاق على عودة هؤلاء العسكريين إلى ديارهم، أو إبعادهم نهائيا عن القتال"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz