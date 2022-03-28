زيلينسكي: إخراج روسيا من جميع أراضي أوكرانيا مستحيل ويعني حرب عالمية ثالثة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأنه سيكون من "المستحيل" إخراج روسيا من جميع الأراضي الأوكرانية، وقال إن ذلك يعني اندلاع "حرب عالمية ثالثة".

وأضاف أن مفاوضيين من كييف يدرسون مطلبا روسيا بالحياد الأوكراني، وهي خطوة رفضتها كييف سابقا.

وقال زيلينسكي، في حديثه قبل محادثات للسلام بين أوكرانيا وروسيا في تركيا: "هذه النقطة من المفاوضات مفهومة بالنسبة لي وهي محل مناقشة ودراسة بعناية".

ويأتي ذلك في وقت توقفت فيه عمليات إجلاء مدنيين من مناطق تتعرض للقصف الروسي في أوكرانيا، وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشتشوك، إن الممرات الإنسانية لن تُفتح اليوم.

وأضافت أن الخطوة جاءت بناء على تحذير من الاستخبارات الأوكرانية من أن القوات الروسية قد تقوم بما وصفته بـ "أعمال استفزازية" على الطرق المخطط لها.

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