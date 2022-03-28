الفلسطينيون ينتخبون مجالس بلدية في المدن الكبرى بالضفة الغربية

المصدر: رام الله (الأراضي الفلسطينية) ■ أ.ف.ب

أدلى الناخبون بأصواتهم، أول من أمس، في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في المدن الكبرى في الضفة الغربية المحتلة، في عملية اقتراع قاطعتها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. وبلغت نسبة المشاركة النهائية 52.8%. وهذه الانتخابات المحلية الرابعة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1995، في حين لم تجرِ انتخابات رئاسية وتشريعية منذ نحو 16 عاماً. وكانت حركة حماس قاطعت أيضاً الانتخابات الأخيرة في 2017. بدأت عملية الاقتراع في السابعة صباحاً في 50 مدينة وقرية، من أصل 127 تجمعاً كان من المفترض أن يجري فيها الاقتراع، لكن معظم التجمّعات لم تتقدم فيها سوى قائمة واحدة ستفوز بالتزكية، بينما لم يسجل ترشيح أي قائمة في 29 موقعاً، وفق لجنة الانتخابات المركزية، في دليل على حالة الإحباط العام من المؤسسات الفلسطينية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news