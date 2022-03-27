ماكرون يحذّر من التصعيد في أوكرانيا غداة تصريحات بايدن حول بوتين

المصدر: باريس - أ ف ب

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد من»تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا«غداة تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه»جزّار«.

وقال ماكرون لقناة»فرانس 3«الفرنسية،»لن أستخدم هذا النوع من الكلام لأنني لا أزال على تواصل مع الرئيس بوتين«.

وكان بايدن قد صرّح السبت من وارسو بأن بوتين»جزّار«وبأن الحرب في أوكرانيا»فشل استراتيجي لروسيا«.

وسُئل ماكرون عن هذه التصريحات، فقال»نريد وقف الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا بدون الدخول في حرب. هذا هو الهدف (...) وإذا أردنا القيام بذلك، فيجب ألّا نُصعّد لا الكلام ولا الأفعال«.

ولفت ماكرون إلى أنه سيتحدث مع بوتين»غدًا الاثنين أو بعد غد الثلاثاء«لتنظيم عملية إجلاء لسكان مدينة ماريوبول المحاصرة والواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي تتعرض لقصف منذ أسابيع.

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