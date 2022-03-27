الكرملين يدافع عن بوتين: "ليس بايدن من يقرر.. الروس هم من ينتخبون رئيس بلادهم"

المصدر: موسكو - د ب أ

أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين أنه ليس للرئيس الأميركي جو بايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا، وأن الروس وحدهم من يختارون رئيسهم، حسبما أفادت قناة (أرتي بالعربي) الروسية.

وقال بيسكوف ردا على تصريحات بايدن خلال كلمة ألقاها في وارسو: "ليس بايدن من يقرر.. الروس هم من ينتخبون رئيس بلادهم".

وكان بايدن قد قال في خطاب ألقاه في وارسو أمس السبت: "من أجل الرب ، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة"، دون أن يذكر الرئيس الروسي بالاسم، على الرغم من أنه فعل ذلك في عدة نقاط أخرى خلال خطابه.

وبعد ذلك بوقت قصير، سعى مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى توضيح أن تصريحات الرئيس الأميركي لم تكن دعوة مباشرة للإطاحة ببوتين.

وقال المسؤول: "كانت وجهة نظر الرئيس هي أنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه أو المنطقة". لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا، أو تغيير النظام".

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