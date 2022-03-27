القوات الأوكرانية تطرد الجنود الروس من مدينة تروستيانيتس

المصدر: برلين - د ب أ

تمكنت القوات الأوكرانية من طرد القوات الروسية من مدينة تروستيانيتس في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا، وفقا للعديد من وسائل الإعلام الأوكرانية.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن معلومات قدمها اللواء 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية المنسحبة تركت أسلحة وذخائر ومعدات أخرى في انسحابها المتسرع أمس السبت.

وفي وقت سابق، أفاد الجيش الأوكراني بوقوع قتال في المدينة. لكن لم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وتتعرض منطقة سومي لهجوم منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا قبل أكثر من أربعة أسابيع وشهدت بعضا من أعنف المعارك في البلاد.

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