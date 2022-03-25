«خسائرجسيمة» بعد اصابة صواريخ روسية قيادة القوات الجوية في أوكرانيا

المصدر: رويترز

أعلن الجيش الأوكراني أن صواريخ روسية بعيدة المدى استهدفت، اليوم، مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا وسط البلاد، متسببة في خسائر جسيمة.

وقالت قيادة القوات الجوية، عبر تطبيق «تلغرام»، إن «الروس أطلقوا ستة صواريخ بعيدة المدى، أسقط الدفاع الجوي بعضها، وأصاب البعض الآخر مباني عدة، محدثاً خسائر جسيمة».

وأضاف المصدر أن «نتائج هذه الضربة الصاروخية يتم تقييمها»، وأرفق الإعلان بصورة تُظهر جزءاً محترقاً من مبنى أسمنتي.

وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد قال، الاثنين، إن الطيران وأنظمة الدفاع الجوي صدَّت حتى الآن محاولات الجيش الروسي للسيطرة على الأجواء الأوكرانية التي دافع الطيارون الأوكرانيون عنها.

وضاعفت روسيا عملياتها الجوية والبحرية في مواجهة مقاومة القوات الأوكرانية، بحسب المسؤول الأمريكي، لكن هذه العمليات لا تتجلى في قتال جوي، إذ يميل سلاح الجو الروسي إلى إطلاق صواريخ جو - أرض على أهداف أوكرانية من المجال الجوي الروسي أو البيلاروسي.

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