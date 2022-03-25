محمد بن زايد يحضر لقاءً أخوياً مع عبدالله الثاني والسيسي والكاظمي في العقبة

المصدر: العقبة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم .. لقاءً أخوياً بين سموه وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق.

وتناول اللقاء الذي حضر جانباً منه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير دولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة تعزيز العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار الملك الحسين الدولي في العقبة .. حيث كان في استقبال سموه جلالة ملك الأردن وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

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