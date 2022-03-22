أوكرانيا : إحباط محاولة "جدبدة" لاغتيال زيلينسكي

المصدر: د ب أ

قالت سلطات مكافحة التجسس الأوكرانية إنها أحبطت محاولة اغتيال محتملة للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وألقي القبض على مجموعة من "المخربين" الروس بقيادة عميل للجهاز السري في مدينة أوزهورود بالمنطقة الحدودية بين أوكرانيا وسلوفاكيا والمجر، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونيان) الأوكرانية.

وأفادت تقارير بأن المجموعة المؤلفة من نحو 25 رجلا كلفت أيضا بتنفيذ أعمال تخريبية في الحي الحكومي في أوكرانيا وفي أجزاء أخرى من البلاد.

وتردد أن الرجال كانوا يخططون للتنكر في زي أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية من أجل شق طريقهم إلى العاصمة الأوكرانية. ولم يتسن التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.

وتقول الحكومة الأوكرانية إن فرق التجسس الروسية حاولت الوصول إلى كييف والقضاء على زيلينسكي عدة مرات منذ بداية الحرب.

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