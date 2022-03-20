زيلينسكي يكرر استعداده للتفاوض مع بوتين.. ويحذر من حرب عالمية ثالثة

المصدر: واشنطن - أ ف ب

كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأكيده أنه "مستعد لمفاوضات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أنه "بدون مفاوضات، لن تتوقف الحرب"، وشدد على أنه يجب استخدام كل أشكال وكل فرص إمكانية التفاوض، وإمكانية التحدث إلى بوتين، وحذر من أنه إذا فشلت هذه المحاولات فهذا يعني أن الصراع في أوكرانيا هو حرب عالمية ثالثة.

وقال زيلينسكي في مقابلة بثتها شبكة "سي إن إن" الأميركية الأحد: "أنا مستعد لمفاوضات مع فلاديمير بوتين. لقد كنت مستعداً خلال العامين الماضيين وأعتقد أنه بدون مفاوضات لن تتوقف الحرب".

ودافع زيلينسكي عن عقد عدة جولات من المفاوضات بين كييف وموسكو منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير، قائلاً إن لها "قيمة كبيرة".

وأضاف: "إذا كانت هناك فرصة بنسبة 1 بالمئة فقط لوقف هذه الحرب، فعلينا اغتنامها".

وأكدت تركيا التي تكثف جهود الوساطة بين موسكو وكييف الأحد أن روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدماً في مفاوضاتهما.

ودعا زيلينسكي أمس إلى اجراء مفاوضات، في مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وقال: "حان وقت الاجتماع. حان وقت الحديث. حان وقت استعادة وحدة الأراضي والعدالة لأوكرانيا".

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