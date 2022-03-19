أسعار البنزين في الولايات المتحدة تواصل تحطيم الأرقام القياسية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت البيانات الحديثة الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن سعر غالون البنزين الواحد يبلغ 4.69 دولار، أي ما يعادل 1.24 دولار للتر الواحد.

وهذه هي أعلى قيمة تم تسجيلها لأسعار البنزين خلال فترة المراقبة على الإطلاق.

وحسب "ABC News"، فإنه بعد رفض واشنطن شراء الطاقة الروسية وارتفاع الأسعار الذي حدث بعد ذلك، لوحظت موجة سرقة للبنزين في أنحاء البلاد. وتم الإبلاغ عن حوادث سرقة في 10 ولايات على الأقل.

ووفقا لموقع"GlobalPetrolPrices"، تحتل روسيا المرتبة 11 في قائمة البلدان الأرخص سعرا للبنزين في العالم، فيما تحتل الولايات المتحدة المرتبة 83 في هذا الترتيب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن "الإدارة الأميركية تتوقع أن تستمر أسعار البنزين في الارتفاع". وحمّل الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولية ارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة.

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