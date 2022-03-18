الخارجية الصينية تسخر من مفهوم الغرب لـ «المجتمع الدولي»

المصدر: موقع الامارات اليوم

سخر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان من الفكرة التي يحملها الغرب عن معنى «المجتمع الدولي»، من خلال صورة نشرها في حسابه الرسمي على «تويتر».

وتظهر الصورة خريطة للعالم لا تظهر فيها سوى دول أوروبا الغربية وأستراليا وأمريكا الشمالية واليابان، في إشارة إلى أن الدول الغربية لا تعترف بباقي دول العالم عندما تتحدث عن فكرة «المجتمع الدولي».

وأرفق تشاو الصورة بتعليق قال فيه «إنها حقيقة متعارف عليها عالميا، عندما يتحدث الغرب عن المجتمع الدولي، فهذا ما يقصدونه».

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