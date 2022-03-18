بوتن يخاطب الجماهير وجها لوجه.. ويبرر سبب غزو أوكرانيا (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

خاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشرات الآلاف من الروس من على منصة تتوسط ملعب لوجنيكي بموسكو، في حفل نظم بمناسبة الذكرى الثامنة لضم شبه جزيرة القرم.

وكشف بوتين للجماهير عن سبب الحرب في أوكرانيا قائلا:" الهدف الرئيس من العملية العسكرية الروسية في دونباس وعموم أوكرانيا هو الحيلولة دون وقوع الإبادة بحسب زعمه.

ووجه اتهاما للسلطات في أوكرانيا بمهاجمة الناطقين بالروسية لفترة طويلة، معتبرا الأمر نوعا من الإبادة، تتم عبر إطلاق النار من المدافع والطائرات.

واعتبر أن تضحيات الجيش الروسي في أوكرانيا دفاعا عن الناطقين بالروسية هناك تمثل أعلى درجات المحبة.

الجمهور يقاطع خطاب بوتين بالتصفيق ويردد:



"روسيا! روسيا!" pic.twitter.com/YFLfLJtqD7 — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) March 18, 2022

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