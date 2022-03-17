المخابرات البريطانية: الجيش الروسي "متعثر على كل الجبهات" في أوكرانيا

المصدر: لندن - وكاللات

قالت وزارة الدفاع البريطانية في أحدث تقرير استخباراتي إن الحرب الروسية على أوكرانيا "متعثرة إلى حد كبير على جميع الجبهات"، وفقا لتغريدات الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

في تحديث لمخابرات الدفاع البريطانية عن الوضع في أوكرانيا، اليوم الخميس، ذكرت الوزارة المقاومة الأوكرانية لا تزال قوية وجيدة التنسيق وذلك بعد ثلاثة أسابيع من الغزو الروسي الذي بدأ يوم 24 فبراير الماضي.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أن "الغالبية العظمى من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك جميع المدن الكبرى، لا تزال في أيدي الأوكرانيين"، لافتة إلى أن القوات الروسية "أحرزت تقدمًا ضئيلًا على الأرض أو البحر أو الجو في الأيام الأخيرة" لكنها "ما زالت تتكبد خسائر فادحة".

وفشلت القوات الروسية منذ 3 أسابيع في السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف على الرغم من القصف المتواصل على المدينة منذ بداية الحرب التي تسببت في فرار أكثر من ثلاثة ملايين شخص من البلاد الواقعة في أوروبا الشرقية، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وتدور اشتباكات عنيفة يوميا شمال كييف على بعد حوالي 30 كيلومترا من مركز المدينة وسط مقاومة شرسة من الجيش الأوكراني والمتطوعون الذين يقاتلون بجانب القوات النظامية.

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