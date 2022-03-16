فشل عملية إطلاق "مقذوف غير محدد" لكوريا الشمالية

المصدر: سيول - أ ف ب

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت الأربعاء "مقذوفا غير محدد"، لكن بدا أن عملية الإطلاق فشلت بشكل فوري.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في سيول في بيان "أطلقت كوريا الشمالية مقذوفا مجهولا من منطقة سونان حوالى الساعة التاسعة والنصف اليوم، لكن التقديرات أن عملية الإطلاق فشلت مباشرة بعد حدوثها".

وذكرت وسائل إعلام يابانية نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع لم تكشف هويته أن كوريا الشمالية أطلقت ما يفترض أنه صاروخ بالستي.

وعملية الإطلاق الفاشلة هي التجربة العسكرية العاشرة لبيونغ يانغ هذا العام، بعد سبع تجارب صاروخية وتجربتين وصفتهما كوريا الشمالية بأنهما ل"قمر استطلاع صناعي".

وكشفت سيول وواشنطن الأسبوع الماضي أن هذه التجارب هي لنظام جديد للصواريخ البالستية العابرة للقارات أو ما يسمى ب"الصاروخ الوحش" الذي لم يتم اختباره من قبل.

وكوريا الشمالية تخضع لعقوبات دولية شديدة بسبب برنامجيها الصاروخي والنووي، لكن الولايات المتحدة اعتبرت هذه التجارب بمثابة "تصعيد خطير" ولن تمر بدون عقوبات.

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