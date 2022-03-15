متى تنتهي حرب أوكرانيا؟ ولماذا لم تقتحم القوات الروسية كييف؟.. جنرال روسي كبير يجيب

المصدر: إعداد: سمير سعيد

أوضح القائد العام السابق للقوات البرية الروسية، الجنرال فلاديمير تشيركين، أن نزع سلاح الجيش الأوكراني قد اكتمل بنسبة 70-80٪، فيما كشف عن الوقت الذي كان متوقعاً أن تنتهي فيه الحرب في أوكرانيا، وأسباب عدم اقدام القوات الروسية على اقتحام كييف حتى الآن، بالأضافة إلى توضيح العديد من الأمور الهامة حول الحرب في أوكرانيا وذلك خلال حوار مع صحيفة " كومسومولسكايا برافدا" الروسية.

في بداية الحوار، أكد الجنرال فلاديمير تشيركين موافقته ودعمه للحرب في أوكرانيا، وقيم هذه الحرب بشكل عام قائلاً "الوضع لا بأس به. فقد بدأنا فجأة الأمر الذي منحنا ميزة كبيرة في المرحلة الأولى. لكن ، لسوء الحظ ، هناك مؤشرات على أننا لم نقم بتقييم العدو بشكل كامل، وربما بالغنا في تقدير قدراتنا إلى حد ما. ولكن بعد ذلك تحسن الوضع. وسارت العملية حسب الخطة".

ورفض الجنرال تشيركين الإجابة على سؤال "كيف قللت روسيا من شأن العدو (الجيش الأوكراني)"، قائلاً "ليس لي أن أخبركم ، ولكن في السنوات الثماني الماضية ، حكم النظام النازي أوكرانيا. يتم تلقين السكان بقوة بواسطة أيديولوجية فاشية جديدة. لقد نشأ جيل كامل يكره روسيا. كنا نأمل أن تتم العملية كما حدث في شبه جزيرة القرم، وأن نتلقى الورود في كل مكان، ولكن هذا لم يتحقق".

وأكد تشيركين أن قوات الصف الأول هي التي تخوض الحرب في أوكرانيا حتى الآن، فيما لم تتدخل قوات الصف الثاني وقوات الإحتياط الإستراتيجية حتى الآن، موضحاً أنه من الأفضل أن تتوقف القوات الروسية عن أخذ زمام المبادرة، وتوقف دفع القوات نحو المدن، لأن أي مدينة هي عبارة عن منطقة محصنة جاهزة لحرب العاصابات، وفيها الكثير من الأنفاق والممرات تحت الأرض، وبالتالي اقتحامها سيكون صعباً، واستشهد بالعاصمة الشيشانية جروزني كدليل على وجهة نظره هذه.

وأوضح الجنرال أن المهمة الأولى للجيش الروسي في أوكرانيا هي نزع السلاح من أوكرانيا - لقد اكتملت، على ما أعتقد، بنسبة 70%-80%. عليك أن تنهي كل شيء. أما في المدن، بالطبع ، بقيت المعدات الثقيلة والمدفعية، وحلف الناتو أمد الجيش الأوكراني بالكثير من قاذفات القنابل اليدوية. لكننا سنتعامل مع المدن لاحقًا. أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يتم بها تحديد المهمة في خطط العملية في أوكرانيا".

وحول قلة القوات الروسية مقارنة مع حجم أوكرانيا والسيطرة عليها، قال تشيركين "نحن نفهم أن أوكرانيا هي ثاني أكبر دولة في أوروبا بعد روسيا من حيث المساحة. وكان لدينا في أوكرانيا كلاً من منطقة كييف العسكرية، وأوديسا، وكاربات، وأسطول البحر الأسود، في كل منطقة كان هناك جيش جوي، ودفاع جوي، وترسانات، وقواعد. كل شيء بقي هناك. من حيث عدد القوات البرية ، أوكرانيا وروسيا متساويتان تمامًا، واحد لواحد. ولإجراء هجوم، كما يتم تدريسه في جميع الأكاديميات العسكرية ، فمن الضروري مع ميزة ثلاثة إلى واحد".

وأضاف : "لذلك ، نعمل في أوكرانيا بقوات صغيرة ، كما هو الحال في سورية. أعتقد أن هذا صحيح للغاية ومدروس جيدًا. وستظل المستويات والاحتياطيات الثانية في متناول اليد".

وتابع" إضعاف الروح المعنوية للعدو ووقف المقاومة سيبدأن بعد تطويق كييف بشكل كامل. يبدو لي كذلك".

وحول دعوات رفض التفاوض مع أوكرانيا، بحجة أن الأوكرانيون يهينون روسيا، قال تشيركين: "لا يسعنا إلا أن نتفاوض، لأننا سنتهم على الفور بخرق كل الأعراف الدبلوماسية. نعم ، يجب أن نلتقي. لكن نحن نتفاوض على أمل السلام بشروطنا الخاصة. وأوكرانيا تتفاوض من أجل إطالة أمد القتال. هذا يمنحهم الفرصة لسحب الاحتياطيات وإعادة التسلح. أي تأخير مفيد لهم. اما الناتو وبايدن فإنهم يريدون هذه العملية أن تستنفد روسيا قدر الإمكان، حتى تحدث المزيد من الخسائر. يريدون فعل ذلك بأيدي شخص آخر (أوكرانيا). لذلك هذا هو السبب في أنهم ينقلون الأسلحة والمرتزقة إلى أوكرانيا".

وحول موعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، أوضح تشيركين قائلاً: "كما تعلم، في نهاية فبراير، كنت أفكر في وتيرة التقدم، وفقًا لنجاحاتنا، كان من المتوقع أن ننهي العملية بحلول نهاية مارس. الآن لدي بعض الشك. لأن العدو (الجيش والمقاومة في أوكرانيا) يتعامل بوحشية، وخاصة القوميين، الذين ليس لديهم ما يخسرونه، فسوف يقاتلون حتى النهاية. وهذا ما يجعل من الصعب على قواتنا التقدم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news