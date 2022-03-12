بايدن يمنح أوكرانيا أسلحة ومساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون دولار

المصدر: واشنطن - رويترز

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق اليوم السبت على منح أوكرانيا أسلحة ومساعدات عسكرية أخرى بقيمة 200 مليون دولار، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن القصف العنيف الذي تنفذه القوات الروسية يعرض محاولات الإجلاء للخطر.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن بهذا القرار يرتفع إجمالي المساعدات الأمنية الأميركية المقدمة لأوكرانيا على مدى العام المنصرم إلى 1.2 مليار دولار.

وفي مذكرة موجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن وجه بايدن بتخصيص ما يصل إلى 200 مليون دولار عبر قانون المساعدات الخارجية إلى قطاع الدفاع في أوكرانيا.

ومن الممكن استخدام الأموال للأسلحة أو غيرها من المواد الدفاعية من مخزون وزارة الدفاع، فضلا عن توفير التعليم والتدريب العسكري لمساعدة أوكرانيا.

تأتي المساعدات الجديدة بعد أيام من موافقة الكونغرس الأميركي على مساعدات عاجلة بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا ضمن برنامج بقيمة 1.5 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأميركية حتى سبتمبر.

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