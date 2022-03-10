مقتل قائد عسكري روسي بارز حاصل على "وسام الشجاعة" من بوتين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت وسائل إعلام، الخميس، إن القوات المسلحة الأوكرانية تمكنت من القضاء على قائد عسكري روسي بارز كان قد حصل على "وسام الشجاعة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت شبكة "نيكستا" البيلاروسية أن الجيش الأوكراني قتل العقيد أندريه زاخاروف، قائد فوج دبابات روسي، خلال معارك في منطقة بروفاري قرب العاصمة كييف.

زاخاروف كان قد حصل عام 2016 على "وسام الشجاعة" من بوتين شخصيا، وفق ذات المصدر.

يذكر أن الجيش الأوكراني أسقط أربع طائرات روسية من طراز Su-25 ، وفقًا لوسائل إعلام محلية، مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها الخامس عشر.

وبين 8 و9 مارس، دمرت القوات المسلحة الأوكرانية أربع طائرات روسية من طراز Su-25 وطائرتي هليكوبتر وصاروخين كروز في كييف ومناطق عمليات القوة المشتركة، وفقًا للقوات المسلحة الأوكرانية.

علاوة على ذلك، وفقًا لأحدث الأرقام من أوكرانيا، فقدت روسيا 56 طائرة و 82 طائرة هليكوبتر.

والخميس، الذي يصادف اليوم الخامس عشر من غزو موسكو لأوكرانيا، تم تنفيذ ضربات عسكرية روسية في جيتومير وماريوبول في العديد من المواقع.

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