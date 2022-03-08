زيلينسكي: روسيا دولة إرهابية وسنقاتل حتى آخر رجل

المصدر: كييف - وكالات

ألقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، كلمة مسجلة أمام مجلس العموم البريطاني دعا فيها إلى رفع العقوبات على موسكو وتصنيف روسيا "دولة إرهابية" ودعم بلاده للتصدي أمام الاجتياح الذي تعيشه للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال زيلينسكي: " زيدوا ضغوط العقوبات على روسيا وصنفوها دولة إرهابية وحافظوا على أمن أجوائنا".

وقارن الرئيس الأوكراني ما تعيشه أوكرانيا اليوم بما عاناه العالم من الهجمات النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وقال لمجلس العموم البريطاني: "لا نريد أن نفقد بلادنا تماما كما رفضتم خسارة بلدكم لصالح النازيين".

وأكد الرئيس الأوكراني أنه "منذ اليوم الرابع للحرب بدأنا بأسر الروس ولم نعرضهم لأي تعذيب وعاملناهم بكل إنسانية".

وأضاف "في اليوم السادس سقطت الصواريخ الروسية على المكان الذي قتل فيه النازيون آلاف الناس".

وأشار إلى أنه "ي اليوم التاسع بدأنا نحصل على دعم الناتو ولكن ليس بالدرجة التي كنا نريدها"، وأنه في اليوم الحادي عشر "كانت المدن والمستشفيات تقصف بالقذائف والصواريخ الروسية".

وذكر الرئيس الأوكراني أن "خسائر الجيش الروسي تجاوزت 10 آلاف قتيل بمن في ذلك جنرال روسي".

وقال إن "القوات الروسية تحاصر مدينة ماريوبول ولا تسمح بدخول لا الطعام ولا الشراب".

ونوه الرئيس الأوكراني بأن بلاده وشعبها لم يرغبوا في أن " يصبحوا ضحية لهذه الحرب" ولا خوضها.

وقال: "السؤال الآن هو أن نكون أو لا نكون .. والجواب هو: نعم سنكون".

وأكد الرئيس الأوكراني أن شعبه سيواصل المقاومة، وقال: "لن نرضخ ولن نستسلم وسنقاتل حتى آخر رجل في البر والبحر والجو".

وأضاف "سنقاتل في الغابات والشوارع وعلى ضفاف الأنهار ونسعى للحصول على مساعدة الدول المتحضرة".

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